Stefano De Martino, arriva la notizia che i fan stavano aspettando

Stefano De Martino ha annunciato sui social la notizia che i fan stavano aspettando con trepidazione da tanto tempo: vediamo di cosa si tratta

Attraverso il suo profilo Instagram Stefano De Martino ha dato l’annuncio tanto atteso dai suoi numerosi fan. Il palinsesto di Rai e Mediaset è ricco di novità quest’anno e anche Netflix ha annunciato tante sorprese tra le sue serie tv e film in programmazione. Per quanto riguarda la tv di Stato, l’ex ballerino di Amici ha dato notizia poco fa del ritorno su Rai Due di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show giunto alla sesta edizione che tante risate regala al pubblico con i super ospiti e le gag di comici affermati come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. De Martino è stato riconfermato ed è alla sua seconda conduzione.

Quando andrà in onda lo show condotto da Stefano De Martino

Lo show che farà ancora una volta morire dalle risate l’affezionato pubblico di Rai Due andrà in onda da martedì 12 gennaio in prima serata. Il format del programma rimarrà invariato, si aggiungeranno solo altri ospiti che daranno ancora più verve e divertimento a “Stasera tutto è possibile”. Oltre ai già citati Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, nel video che Stefano De Martino ha pubblicato nelle sue Ig Stories si vedono volti noti come quelli di Paolo Conticini, Elenoire Casalegno, Elettra Lamborghini e Maria De Filippi. La regina del twerking e cantante di “Musica (e il resto scompare)” sarà anche quest’anno tra i protagonisti di una delle puntate dello spettacolo comico in onda su Rai Due.

Inoltre il presentatore ed ex compagno di Belen Rodriguez ha annunciato sul proprio profilo Instagram che prenderà parte anche a una puntata di una delle fiction più amate delle televisione. Vedremo quindi Stefano De Martino nei panni di attore nell’undicesimo episodio di “Che dio ci aiuti”.