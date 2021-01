The Greatest Showman, la malattia di Hugh Jackman e l’incidente sul set

Sapevate che durante le riprese di The Greatest Showman, Hugh Jackman ha avuto una malattia che gli ha causato anche un piccolo incidente?

Ideato da Hugh Jackman e diretto da Michael Gracey, The Greatest Showman è un film del 2017 che mette in scena la vita dell’impresario circense Phineas Taylor Barnum (interpretato dallo stesso Jackman). Potente e ritmata, la pellicola ha ottenuto una candidatura agli Oscar e due candidatura ai Golden Globe, aggiudicandosi anche un premio per il miglior attore in una commedia o film musicale. Pochi tuttavia sanno che durante le riprese, Hugh Jackman ha subito un intervento chirurgico che lo ha portato ad avere anche un piccolo incidente sul set.

The Greatest Showman, quando a Hugh Jackman saltarono i punti sul set

Pare proprio che durante la produzione del musical, Hugh Jackman sia stato operato per un melanoma al naso. Nulla di grave, ma ciò ha comunque interferito con le riprese del film. Jackman doveva infatti essere doppiato da Jeremy Jordan durante la registrazione del brano This is me, ma all’ultimo minuto non ha resistito, cominciando a cantare e facendo saltare i punti che aveva sul naso. L’incidente non è mai stato ripreso, ma ha comunque strappato un sorriso ai fan quando è stato raccontato nel corso di un’intervista.

Per Hugh Jackman il film è stato il terzo musical da protagonista dopo Oklahoma e Les Misérables. Nel cast anche Zac Efron, già stella della saga High School Musical.