Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e famiglie bersagliati dal Brasile: minacce pesantissime. I due concorrenti del Grande Fratello Vip nelle ultime ore stanno subendo cose molto gravi

Se si pensa che il bene genera solamente altro bene, questo purtroppo non è il caso di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due amici, che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, hanno fatto sognare l’Italia. Tra carezze, coccole a letto, abbracci e baci, hanno abbattuto le barriere della mascolinità tossica e si sono voluti bene come forse nessuno in quella casa abbia mai fatto prima d’ora. Ma questo bene ha attirato tanta invidia e tanto odio, in particolar modo dai fans brasiliani di Dayane Mello.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini bersagliati sui social: l’odio non si ferma

L’odio per Francesco Oppini è sempre stato particolarmente forte, non gli hanno mai dato tregua dalla mancata squalifica e il fatto che si sia riscattato alla grande ha attirato tanta invidia. Nelle ultime ore, all’improvviso, gli ultimi post di Francesco e Tommaso su Instagram si sono riempiti di insulti da parte di stranieri davvero molto pesanti. Minacce di morte, insulti e omofobia. La stessa Gaia, sorella di Tommaso, ha raccontato che lei e le persone attorno a Tommaso ricevono insulti in lingua portoghese tutti i giorni.

Il web è letteralmente esploso di proteste: qualcuno dovrebbe fermare questa situazione, per non parlare del televoto truccato. I voti sono validi solo sul territorio italiano e il Brasile oramai da mesi decide la sorte dei concorrenti nella casa, buttando fuori al televoto uno dopo l’altro le persone della casa che non provano simpatia per la Mello.