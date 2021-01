Valentina Ferragni, bikini zebrato per la sua vacanza a Dubai. Che fisico! – FOTO

Dopo la festa di compleanno bloccata a Milano, Valentina Ferragni è volata con il pensiero a Dubai dove è stata un anno fa con il fidanzato Luca

Valentina Ferragni, la sorella minore dell’influencer Chiara Ferragni, ha compiuto 28 anni solo quattro giorni fa e ha festeggiato in sordina solo con il fidanzato Luca con cui convive a Milano ormai da qualche tempo. Per lei tre torte di compleanno per trascorrere nel migliore di modi questo traguardo importante per lei che la fa di fatto diventare una vera donna nella famiglia Ferragni.

Alla mezzanotte del 29 dicembre Valentina ha pubblicato il primo post sulla sua pagina Instagram in cui si legge: “It’s my birthdayyyy. I’m 28 year old now. Ps: sorry we don’t have a cake at home yet”. Nel corso della giornata invece abbiamo avuto modo di vederla in tre scatti con le bellissime torte che la sua famiglia le ha fatto recapitare.

One years ago, Valentina Ferragni corre con la mente alla vacanza a Dubai

Impossibilitati come siamo a spostarci a causa del lockdown, è quasi inevitabile che la mente corra verso località esotiche e calde dove siamo stati bene oppure dove ci piacerebbe tornare appena la situazione sanitaria sarà nuovamente stabilizzata.

Valentina ha pubblicato una foto che risale ad un anno fa e che la vede a Dubai mentre indossa magnificamente un bikini succinto con fantasia zebrata. Alle sue spalle i palazzi della città che si stagliano imponenti e riempiono la scena ma lei in punta di piedi ipnotizza lo sguardo, una un fisico tonico e slanciato frutto di allenamento e alimentazione controllata.

In poche ore ottiene oltre 100mila like e tantissimi commenti positivi sullo scatto. Valentina sorregge con le mani i lembi dello slip per intensificare lo slancio della gamba protesa con il piede destro leggermene a punta. Che fisico, lo scatto la rappresenta appieno in tutta la sua bellezza.