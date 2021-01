La sorellina della Ferragni ha condiviso una foto in cui appare stupenda con indosso una gonna luccicante per Capodanno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Valentina Ferragni bellissima su Instagram con indosso una mini gonna luccicante e tacchi rossi a spillo per Capodanno. Augura così un buon anno a tutti e i follower rispondono estasiati a questi auguri così sensuali. La piccola Ferragni ha anche compiuto gli anni quattro giorni fa, poco prima di Capodanno. Giorni di grandi festeggiamenti quindi, anche se da casa viste le restrizioni per contrastare la pandemia da coronavirus.

LEGGI ANCHE>>>Francesca Brambilla da infarto in intimo, in mostra tutto che spettacolo-FOTO

Valentina Ferragni e Luca Vezil sarebbero futuri genitori fantastici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Chiara Carcano bellissima di profilo in mezzo alla città-FOTO

La sorellina della Ferragni e il suo compagno Luca Vezil, con il quale convive a Milano sarebbero perfetti futuri genitori. Basta guardarli insieme al piccolo Leo nel giorno di Natale, lo abbracciano forte con amore e lo baciano come fosse figlio loro. Saranno forse pronti a fare un bebè anche loro? Sarebbero due genitori fantastici, inoltre non sono nemmeno più ragazzini lei ha appena compiuto 28 anni e lui ne ha 29. Per il momento convivono e basta a Milano e non hanno ancora deciso quando allargare la famiglia.

D’altronde ora non è il momento giusto forse, vista la pandemia e la seconda gravidanza della sorella Chiara. Non è ancora arrivato il momento giusto, tuttavia il loro amore continua alla grande. Valentina in occasione del nuovo anno ha condiviso una foto con il suo amato scrivendo:”Io non posso sapere come andrà quest’anno ma se comincia così, ti amo”. Una bellissima dedica per il suo compagno Luca.