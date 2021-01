Valentina Vignali, sguardo sexy e occhi profondi: bellezza divina – FOTO

La cestista e modella Valentina Vignali propone un primissimo piano di assoluta considerazione: sexy e sguardo fulminante

Valentina Vignali si è resa ancora una volta protagonista di uno scatto a “furor di popolo” su Instagram. Questa volta i fan sono rimasti attoniti di fronte alla bellezza naturale della diva sportiva. La cestista dell'”Azzurra Basket” ha regalato un’altra gioia ai propri sostenitori, mettendo in risalto la parte migliore del suo incontenibile repertorio.

Non è solo una questione di forme, ma anche di fascino e classe “sopraffina”. Un mix perfetto di “ingredienti” che la incoronano nelle vesti di “Miss” del momento. In una carriera ricca di successi sportivi, Valentina si è ritagliata un posto di privilegio nel mondo dello spettacolo, in particolar modo durante la sedicesima edizione del Grande Fratello, dove ha conquistato davvero tutti con il suo inarrivabile sex appeal.

Uno spirito forte e coraggioso che ha dimostrato di farsi valere e vincere la concorrenza più spietata tra le dive più glamour del mondo dello spettacolo

Valentina Vignali, una sentenza su Instagram: “Inizio così il nuovo anno”