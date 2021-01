Verissimo, gli ospiti del 2 gennaio: torna a sorpresa Can Yaman

La prima puntata di Verissimo del 2021 sarà all’insegna delle grandi emozioni vissute nella stagione che Silvia Toffanin ha appena concluso

Una puntata speciale quella che Verissimo ha organizzato per dare il benvenuto al nuovo anno. Si tratta infatti di un riassunto e omaggio alle storie più belle ed emozionanti che Silvia Toffanin ha avuto modo di raccontare nel corso del 2020. Verissimo – Le storie, così si intitola la puntata che andrà in onda questo pomeriggio, 2 gennaio, su Canale 5. Il pubblico potrà rivedere e riascoltare alcune interviste, tra le quali quella del seguitissimo protagonista di Daydreamer, Can Yaman. Ma non solo.

Tutti gli ospiti della puntata di Verissimo del 2 gennaio

Il primo appuntamento con Verissimo del 2021 si apre quindi con un “Best Of” nel quale non sarebbe potuto mancare il beniamino del pubblico femminile, Can Yaman. L’attore protagonista dell’amata serie Daydreamer che dal 7 gennaio occuperà la prima serata di Canale 5 ogni giovedì. Nel corso della lunga chiacchierata con Silvia Toffanin l’attore si è raccontato, parlando anche dei nuovi progetti che lo attendono. Tra questo potrebbe esserci anche una collaborazione con Ferzan Özpetek che ha avuto modo di incontrare durante un soggiorno a Roma.

Ma non sarà l’unica intervista che il pubblico potrà riassaporare. Ci sarà anche quella di Renato Zero che in occasione del suo 70esimo compleanno ha avuto modo di ricordare la sua vita e carriera. Non ha sprecato l’occasione per ringraziare il pubblico del sostegno e di tutto quell’amore per il quale, a volte, si sente quasi inadeguato.

Nella puntata di questo pomeriggio rivedremo anche Elettra Lamborghini e il vincitore di Tu Si Que Vales, l’illusionista Andrea Paris. E ancora, la coppia formata da Francesca Rocco e Giovanni Masiero che, dopo essersi conosciuti diversi anni fa all’interno della casa del Grande Fratello, si è raccontata in attesa di dare il benvenuto al secondo figlio.

Infine altre due emozionanti interviste. Quella di Piero Chiambretti, dopo il periodo difficile vissuto a causa della malattia e della perdita della madre, e quella di Gabriel Garko, che racconta la sua verità dopo il coming out.