Veronica Gentili, determinata e ambiziosa svela il lato più fragile

La conduttrice e giornalista Veronica Gentili si racconta. Dalla recitazione, all’arte, al giornalismo, la Gentili rivela curiosità personali.

L’arte il pane quotidiano fin dall’infanzia. E’ in questo clima che cresce Veronica Gentili, giornalista de Il Fatto quotidiano e conduttrice dal 2018 di Stasera Italia su Rete 4. Figlia di una mercante d’arte e di un dirigente rai, da piccola il suo sogno nel cassetto era la recitazione. La sua carriera inizia come attrice per poi passare al mondo della televisione e del giornalismo.

In un’intervista a Affari Italiani ha raccontato alcune curiosità sul suo vissuto e sul suo carattere. “Lo studio è alla base della mia vita”, le parole della Gentili.

Una personalità carismatica che più volte ha fatto parlare di sé in particolare per alcuni scontri accesi. Tra questi spiccano le liti con Sgarbi e Feltri. Ma il suo carattere forte è solo una corazza come lei stessa racconta: “La mia fragilità è la mia forza”. Veronica si definisce infatti una donna dall’animo sensibile e inquieto che ha saputo trasformare queste debolezze in alleati.

Veronica Gentili: stakanovista sul lavoro, riservatissima sulla vita sentimentale

38 anni, romana, Veronica è molto apprezzata dal pubblico. Figlia minore, ha una sorella più grande di 12 anni e un fratello di ben 17, Veronica ha raccontato come sia maturata prima dei tempi.

Come racconta nel suo libro “Gli Immutabili”, da adolescente era molto socievole per poi diventare più solitaria. Gatti e film sul divano i suoi fedeli alleati. Veronica si definisce poi molto testarda. Caratteristica che le ha garantito il successo in svariati ambiti.

”Bisogna essere estremamente preparati in quello che si fa, a maggior ragione se poi ti vuoi godere lo “spettacolo”, o la puntata, e vuoi poterlo vivere anche con un po’ di improvvisazione. Lo puoi fare soltanto se sei veramente preparato, perché ti liberi dell’ansia di essere attaccato ad un copione e puoi fare quello che ti senti”, il racconto della Gentili.

In Veronica non manca l’ambizione, elemento che l’ha da sempre accompagnata. La giornalista spende poi parole di affetto per la squadra del programma Stasera Italia. Impegno che porta avanti accanto alla rubrica settimanale per il Fatto Quotidiano, in cui Veronica commenta in maniera giocosa le vicende di noti politici. Nessuna rivelazione sulla vita sentimentale, argomento su cui Veronica è molto riservata.

Si sa solo che da anni è legata a un compagno. Segretezza anche per i tanti progetti in cantiere per il 2021. Unica confessione la passione per il cioccolato al latte.