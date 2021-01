L’attaccante svedese del Milan sarà ospite in quattro serate del Festival di Sanremo, tranne la serata del Milan-Udinese

Il calciatore Zlatan Ibrahimovic è l’ospite più atteso del Festival di Sanremo, forse perché non ci saremmo mai aspettati di vederlo in queste vesti. Dato che è sempre apparso molto duro e tosto. Zlatan sarà presente in quattro serate fisicamente, tranne la sera della partita Milan-Udinese che sarà però in collegamento dopo la partita. Insomma ci tengono proprio tanto ad averlo lì.

Il cachet di Zlatan Ibrahimovic sarà come quello di Fiorello

Il calciatore svedese guadagnerà a sera come Fiorello e quindi 50.000 euro a serata, è la cifra più alta imposta dai limiti della Rai. Inoltre con tutti gli sponsor guadagnerà anche di più portando il totale a due milioni per cinque serate. Il contratto è stato firmato il 30 dicembre, quindi è tutto confermato. Sicuramente si sapeva che un personaggio così importante avrebbe guadagnato molto partecipando al Festival, ma il cachet è davvero molto alto. Le aspettative dunque quali saranno per un cachet così alto? Si hanno grandi aspettative sulla partecipazione di Zlatan.

Ci aspettiamo di vedere qualcosa di inaspettato e un nuovo Zlatan o quanto meno diverso da quello che conosciamo. Magari sarebbe interessante vederlo fare qualcosa di diverso, magari canterà o ballerà. Sarà l’occasione per scoprire i talenti nascosti di un grande campione di calcio. E forse sarà anche l’occasione di dimostrare il suo lato simpatico e non scontroso. Invece può essere che porti il calcio sul palco di Sanremo, mostrando a tutti il suo talento.