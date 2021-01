Affari tuoi – Viva gli sposi. Incidente hot in diretta per Elisa Isoardi

Incidente hot avvenuto durante la trasmissione Affari tuoi – Viva gli Sposi. Elisa Isoardi è stata avvertita da Carlo Conti

Il sabato sera di RaiUno si colora con la simpatia del conduttore Carlo Conti al timone di una versione particolare del longevo e fortunato programma Affari tuoi, conosciuto popolarmente come il gioco dei pacchi. La novità consiste nell’avvicendarsi come come concorrenti delle coppie di fidanzati, prossimi al matrimonio. La versione Viva gli Sposi darà loro, infatti, la possibilità di guadagnare un bel gruzzolo per un montepremi massimo di 300mila euro ma non solo: potranno “costruire” una lista nozze inedita e ricchissima con tanti regali originali.

I “pacchisti” che sveleranno i premi di volta in volta non sono rappresentanti sconosciuti delle 20 regioni d’Italia, stavolta sono personaggi famosi a cui sono affidati due misteriose scatole a testa.

Affari tuoi – Viva gli sposi. Carlo Conti avverte Elisa Isoardi: “Non abbassarti troppo”

Durante l’ultima puntata del 2 gennaio di Affari tuoi – Viva gli Sposi, i concorrenti che hanno cercato di vincere l’ambito montepremi di 300mila euro sono stati i due giovani: Chiara e Matteo, fidanzati da 15 anni.

L’episodio ha rischiato di essere ricordato per un incidente hot che ha coinvolto una delle vip presenti ad aprire i pacchi misteriosi. Elisa Isoardi, reduce dalle fatiche di Ballando con le Stelle, ha in dote il pacco numero 5. Verso la metà del gioco, i futuri sposi la chiamano in causa. La presentatrice si abbassa leggermente per vedere cosa si cela dentro la scatola e il vestito si sposta. La scollatura sta per essere troppo rivelatrice.

Tempestivo l’intervento del presentatore Carlo Conti che va in suo soccorso. “Non ti abbassare troppo, attenta, che si vedono altre cose, non solo il pacco”. La Isoardi è stata salvata in corner.