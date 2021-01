Alba Parietti, le parole strazianti a Domenica In: “Era la mia famiglia”. Dopo il grave lutto che ha avuto, è tornata a parlarne ai microfoni di Mara Venier

Alba Parietti è stata ospite di Mara Venier a Domenica In oggi, dopo un Natale trascorso in famiglia. La conduttrice le ha fatto un’intervista a cuore aperto, dove le ha dato modo di parlare della sua vita, dei suoi affetti, della sua famiglia. Del bellissimo rapporto che aveva con il padre e con il nonno, che non ci sono più e che hanno lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita. Di recente ha dovuto dire addio anche ad un altro affetto importante: Giuseppe Di Lanza, un suo ex fidanzato che oramai era praticamente il suo migliore amico.

Alba Parietti ospite di Mara Venier a Domenica In parla di Giuseppe Di Lanza

“Io ci tengo a rispettare la gerarchia dei suoi affetti” ha cominciato così Alba, ricordandolo. “Voglio rispettare la sua ex moglie, la sua compagna che lo ha perso, ma sua meravigliosa figlia. Io e lui ci eravamo lasciati, ma lasciandoci abbiamo scoperto di saperci volere bene molto di più da amici. Lui per me era famiglia. Sento tutti i giorni la sua voce, lui mi parla sempre, è sempre con me“.

A confortarla da questo terribile lutto è tornato suo figlio Francesco Oppini, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. L’affetto di Francesco ha migliorato questo suo primo Natale così particolare e senza Giuseppe.