Alessandra Amoroso, la dedica ad una persona commuove tutti FOTO

Alessandra Amoroso, la dedica ad una persona commuove tutti. La cantante ha emozionato tutti pubblicando un filmato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane più amate del panorama musicale. Ha esordito dodici anni fa nel programma Amici di Maria De Filippi, dove ha fatto sognare migliaia di ragazzini. Era soltanto una ragazza quando arrivò con il suo caschetto castano e non sapeva di avere davanti una carriera davanti piena di soddisfazioni e di traguardi che le avrebbero permesso di trasformare il suo sogno in un mestiere.

Alessandra Amoroso e il ricordo con Emma Marrone: “Mi mancate tantissimo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Solo un anno dopo, in quello stesso programma, ha esordito Emma Marrone. Con la quale Alessandra ha stretto una bellissima amicizia. Ad oggi sono due delle cantanti più amate dei nostri anni, e a causa del covid è un po’ oramai che non le vediamo più insieme sullo stesso palco. Alessandra ha voluto ricordare quei momenti pubblicando un video che ha commosso tantissimo i loro milioni di fans, che non vedono l’ora di vederle nuovamente insieme a cantare e a far sognare il pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

“Sono certa che presto avremo di nuovo modo e spazio di abbracciarci, anche attraverso la musica” scrive Alessandra, commentando il filmato meraviglioso che ha pubblicato sui social.