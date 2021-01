Alessandro Cattelan, in Rai dopo l’addio a X-Factor: “Troppi problemi”

Dopo l’addio a X-Factor il futuro di Alessandro Cattelan potrebbe essere alla guida di qualche programma della Rai. Secondo un suo collega però potrebbero sorgere dei problemi: scopriamo il motivo

Dopo un’esperienza di dieci anni alla conduzione di X-Factor per Alessandro Cattelan si prospettano nuove avventure televisive. Secondo recenti indiscrezioni il presentatore dovrebbe approdare alla conduzione di un nuovo programma targato Rai anche se non si conosce ancora quale sarà e quando partirà. Cattelan è stato l’unico vero punto di riferimento di X-Factor in questi anni, da quando nel 2011 ha preso saldamente in mano il timone del talent show con il passaggio di testimone da Francesco Facchinetti. Negli anni successivi si sono alternati, oltre ai cantanti, tanti giudici e le novità sono state molte come anche gli ospiti delle varie edizioni. L’unico punto fermo è stato Alessandro Cattelan, che durante l’ultima puntata di X-Factor 2020 ha dato l’addio al programma visibilmente commosso, lasciando di stucco tutti i telespettatori e i fedelissimi dello show.

Alessandro Cattelan e il nuovo programma in Rai: i dubbi del collega

I rumors su Cattelan in Rai si sono fatti strada con insistenza in questi giorni ma ad avere dubbi sul suo approdo alla tv di Stato è il collega e giornalista Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo in un’intervista a “Nuovo Tv” ha affermato che non si sa ancora quale sia di preciso la scelta dell’ex conduttore di X-Factor. Tuttavia ha aggiunto che potrebbe essere una scelta difficile. Per Cecchi Paone infatti andare in Rai vorrebbe dire che Cattelan “si troverebbe ad affrontare diversi problemi, non solo riguardo le nomine politiche” ma dovrebbe anche riadattare il suo stile e linguaggio.

Il presentatore è abituato a un pubblico giovane come quello che guarda il talent show di Sky, mettersi a gestire un talk show in casa Rai significherebbe “attuare un riadattamento del proprio modo di condurre”, ha concluso Alessandro Cecchi Paone.