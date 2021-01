Antonella Mosetti, il buongiorno si vede dal mattino: scollatura da brividi | VIDEO

Antonella Mosetti augura una buona domenica ai followers con un video decisamente apprezzato: scollatura da brividi per la showgirl!

Il buongiorno di Antonella Mosetti è decisamente un buongiorno coi fiocchi. La showgirl, che non si risparmia mai di fronte ai fan, è una vera e propria bomba sexy, e gli scatti postati sui social non mancano di ricordarlo. Questa mattina, Antonella ha deciso di salutare il popolo di Instagram attraverso un breve video. Canotta sensualissima e scollatura da brividi per la Mosetti, che struccata e con i capelli in disordine è apparsa ancora più bella. I commenti dei followers sono un susseguirsi di complimenti: “Buongiorno meraviglia“, “Sei di una bellezza sempre più imbarazzante“, le dichiarano.

Antonella Mosetti, TikTok bollente per il primo dell’anno. I fan non apprezzano

Antonella Mosetti ha decisamente abituato i followers ai suoi “siparietti sexy“. D’altronde, lei stessa è un concentrato di sensualità e bellezza, fin da quando esordì a “Non è la Rai” nel lontano 1993. Ad oggi, la showgirl 45enne sfoggia ancora le curve di un tempo, ed un fisico per nulla segnato dallo scorrere degli anni.

Per celebrare il primo giorno del 2021, Antonella ha pubblicato su Instagram una serie di video “piccanti”. La Mosetti si è infatti immortalata in alcuni TikTok, con un outfit che ha decisamente lasciato i fan a bocca aperta. Leggins mimetici e magliettina corta che lasciava scoperta la pancia: Antonella, sicura di sé, ha offerto agli utenti i propri balletti sensuali e scatenati.

Ciò nonostante, alcune persone hanno dimostrato di non aver gradito affatto il siparietto. Secondo gli haters, la Mosetti dovrebbe limitarsi a pubblicare dei contenuti adatti alla sua età. “Mi sembri un po’ troppo ridicola“, “Tutto questo non si addice alla tua età“: gli utenti, nel commentare, sono lapidari.

Antonella, tuttavia, non è apparsa minimamente toccata dalle critiche ricevute. Al contrario, la showgirl ha continuato imperterrita a postare i contenuti che più le piacciono, senza curarsi del giudizio degli haters.