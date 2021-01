Beautiful, anticipazioni puntata 4 gennaio: un sms da Steffy

Beautiful, anticipazioni 4 gennaio: Thomas spiega a Zoe il suo piano per riconquistare la Forrester. Nel frattempo Steffy…

La faida tra Steffy e Hope, che sembrava essersi placata per il bene di Beth, è ora sul punto di riaprirsi con risvolti drammatici per l’intera famiglia. Liam ha portato la bambina a far visita a Steffy, consapevole che Hope avrebbe potuto non prenderla bene. Il potenziale riavvicinamento tra la Forrester e il suo ex marito sembra infatti preoccupare non poco la giovane Logan. Nel frattempo Thomas incontra Zoe sul pianerottolo di casa di Vinny. La ragazza è sola e, dopo il processo che ha visto coinvolto il padre, medita ora di tornare a casa dalla madre. Che da questo fortuito possa nascere una sorta di alleanza?

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: un ritorno di fiamma sta sconvolgendo la soap

Beautiful, anticipazioni 4 gennaio: Shauna torna da Ridge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni 2021: cosa ci aspetta nei prossimi mesi

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope reagirà male nello scoprire che Liam ha portato Beth da Steffy. Liam in un primo momento non se ne accorgerà e, anzi, lascerà il telefono incustodito. Sarà leggendo un messaggio fin troppo sdolcinato di Steffy che la Logan deciderà di intervenire, presentandosi senza preavviso alla casa sulla scogliera.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni di Beautiful scopriamo che Thomas svelerà a Zoe di voler estromettere le Logan dall’azienda. Per la prima volta la sua ira distruttrice si abbatterà anche su Hope. Nel frattempo Ridge starà scoprendo da Shauna che Thomas sa tutto del bacio e sarebbe più che contento di vedere suo padre con una donna diversa da Brooke.