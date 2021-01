Il mocassino ha dimostrato ancora una volta di essere un vero e proprio evergreen: stile, eleganza, certezza e versatilità in un’unica scarpa.

E’ la showgirl argentina Belen Rodriguez a mostrarci come Chanel ha fatto concludere la ricerca della scarpa esemplare del 2021.

Con il mocassino, possiamo fare un vero e proprio salto indietro nel tempo: ci troviamo davanti ad una scarpa intramontabile, unisex e amata da tutte le fasce d’età e classi sociali.

Frutto d’invenzione degli indiani del nord America, torniamo agli anni ’30 per vedere la prima azienda statunitense mettere in commercio questo modello così come lo conosciamo oggi.

A portarli al successo fu il divo Fred Astaire, che li indossò insieme al frac per ballare il tip tap.

Negli anni ’70 spopola la variante con la moneta: il penny loafer, la scarpa della Ivy League (l’università privata più rinomata degli USA), che prende il nome dall’usanza degli studenti di lasciare la moneta da un penny nell’asola sul davanti.

Ed ecco il boom per il mocassino: la scarpa conquista personaggi di ogni rango sociale e si presta ad essere indossata sia per completare un everyday outfit, sia per contesti più formali.

Quali sono le caratteristiche del mocassino Chanel che sta spopolando sul web?

Chanel riproduce, per il 2021, questo cult intramontabile e ricco di storia e sul profilo Instagram di Belen non è certo mancato il successo.

Indossati dalla showgirl con jeans sfrangiati e calzettoni in lana grigi, riprendono lo streetwear contemporaneo e non si può non notare l’evidente versatilità di questa calzatura, tranquillamente indossabile anche nei mesi più freddi. L’argentina ha dunque lasciato da parte gli abiti eleganti con cui siamo tutti abituati a vederla in televisione ed ha abbinato questo dettaglio di lusso ad un look decisamente “normale”.

Ma Belen non è stata l’unica ad indossare su Instagram questo modello matelassé in pelle nera con l’iconica doppia C sul collo del piede: molte influencer hanno scelto questo must-have casual per completare i loro outfit e il trend del mocassino con il calzettone sembra proprio rappresentare la nuova moda del 2021.

Come ci mostrano le influencer, per questo inverno non rinunciamo all’eleganza e alla personalità anche se scegliamo un look confortevole: un outfit con jeans skinny, leggings o un pantalone a zampa alla Belen può essere perfettamente completato con il dettaglio raffinato e senza tempo del mocassino Chanel.