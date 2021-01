Benevento-Milan: le pagelle e il risultato della partita

Benevento-Milan: le pagelle, il risultato e il tabellino della partita delle ore 18 di questa lunghissima domenica di campionato.

Il Milan gioca una partita di grande maturità e raccoglie i tre punti anche a Benevento. I rossoneri salgono così nuovamente al primo posto, scavalcando l’Inter (i nerazzurri hanno vinto in scioltezza per 6 a 2 con il Crotone). Il cammino della banda di Pioli è stato davvero incredibile fino a questo momento: 37 punti raccolti in 15 giornate. I campani, invece, restano al decimo posto.

Benevento-Milan: pagelle e tabellino del match

Il Milan vince a Benevento e ritorna al primo posto in classifica. Kessié trasforma il rigore e segna il gol del vantaggio al 15° minuto. Dopo 30 minuti, i rossoneri restano in dieci: Tonali fa un bruttissimo fallo su Ionita e viene espulso. Nella seconda frazione, gli ospiti raddoppiano grazie a Leao: il fantasista fa una giocata grandissima e segna di pallonetto. I padroni di casa hanno l’opportunità di rientrare in partita ma Caprari sbaglia il rigore. Nel finale Calhanoglu prende un palo. I rossoneri possono gioire e riprendono il comando della classifica di serie A superando nuovamente i cugini nerazzurri.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò 5; Letizia 6 (39′ Improta 6), Tuia 5, Glik 5.5, Barba 5.5; Hetemaj 6 (46′ Moncini 6), Schiattarella 5.5, Ioniță 6; R. Insigne 6 (81′ Sau s.v), Caprari 4.5 (81′ Di Serio s.v); Lapadula 5.5.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Calabria 6 (80′ Conti s.v), Kjær 7 (80′ Kalulu s.v), Romagnoli 6.5, Dalot 6; Tonali 4, Kessié 7; Brahim Díaz 6 (36′ Krunic 6), Çalhanoğlu 6, Rebić 6 (70′ Castillejo 6); R. Leão 7.5.

Arbitro: Fabrizio Pasqua

Reti: 15′ Kessie (M), 49′ Leao (M)

Ammoniti: 32′ Schiattarella (B), 41′ Calhanoglu (M), 78′ Dalot (M), 80′ Leao (M)

Espulsi: 33′ Tonali (M)

Migliore in campo: Leao

Il Milan, nel giorno dell’Epifania, sfiderà la Juventus nel big match della sedicesima giornata. Il Benevento, invece, andrà a far visita il Cagliari nel prossimo lunch match.