Carolina Casiraghi, intimo sexy e trasparente, fondoschiena “rovente”: da infarto – FOTO

Carolina Casiraghi regala ancora spettacolo in quarantena, nella sua casa piena di sogni e romanticismi: da “impazzire”

Non finisce mai di stupire la web influencer più “bollente” degli ultimi tempi. Carolina Casiraghi è entrata nella top five delle dive più glamour presenti su Instagram, deliziata da un fisico incandescente. E a pensare che all’inizio di questa fantastica “cavalcata” sensuale era partita con piglio tutt’altro che adeguato al mondo della moda.

Le sue espressioni filosofiche facevano un certo effetto, idonee per aprirsi un “finestra” futura da professionista. Doveva incalzare le ambizioni dei parenti, facendosi strada nell’azienda di costruzioni e acciaieria di famiglia e invece è finita inevitabilmente sotto la lente di ingrandimento dei “paparazzi” digitali.

Alcuni lo chiamano destino, altri solo “fortuna” di possedere qualità fisiche importanti per ritagliarsi una collocazione modesta nel mondo dello spettacolo e dei social network. “Non chiamatemi influencer” spiega alla sua gente, che non riesce a trovare altri interessi al di fuori di una capacità attrattiva, ancora non del tutto svelata

Carolina Casiraghi, bellezza divina senza freni: incontenibile da ogni prospettiva