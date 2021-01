Caterina Balivo e il peccato di gola a cui non sa rinunciare – FOTO

Appena pubblicato il nuovo scatto in cui la conduttrice Caterina Balivo mostra il suo irrinunciabile peccato di gola: ecco di cosa di tratta.

La simpatica conduttrice televisiva di origini napoletane, Caterina Balivo, dopo aver confessato che il suo ritorno sul piccolo schermo non sarà così imminente, sembrerebbe dedicarsi a ben altri passatempi. Uno fra questi è sicuramente quello riguardante l’ambito culinario. Chi in queste feste non si è concesso un piccolo sgarro? Caterina sembra cogliere al volo quest’ultima filosofia, mostrando il suo recente e gustoso strappo alla regola.

Caterina Balivo: il peccato di gola homemade

Soltanto pochi minuti fa scorrendo la homepage di Instragram i suoi fan sono incappati in questo scatto dal profumo molto invitante. La conduttrice del programma Vieni Da Me si è lasciata immortalare, sorridente ed in totale semplicità casalinga, in uno scatto che sembrerebbe riassumere una vaga nostalgia dei fast food.

“Hamburger e patatine #homemade, prima di discutere con mio marito della serie del momento #Bridgerton😡“, sono le prime parole di Caterina inserite di fianco al post. Stavolta niente ordini a domicilio, è stata lei stessa la creatrice della ricetta “fuori legge”. Ad aggiungersi al piacevole strappo alla regola è un confidenziale scambio di opinioni sulla nuova serie tv originale Netflix.

Come già accennato in precedenza si tratta di Bridgerton. La presentatrice si rivolge ai suoi fan per conoscere l’opinione generale sulla serie britannica, concludendo con un: “PS: Voi l’avete vista? 😌“. A questo punto verrebbe da domandarsi quale sia la sua, visto che sta facendo amorevolmente discutere la coppia mentre godono del loro peccaminoso pranzetto.