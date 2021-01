Cecilia Rodriguez ai fornelli ma con un aiutante inaspettato. Bellissima con il grembiule – FOTO

In vacanza in Trentino Cecilia Rodriguez si è data alla cucina. Insieme allo chef Davide Zambelli ha preparato la cena di ieri sera

Siamo abituato a restare incantati di fronte a Cecilia Rodriguez che si presenta al suo pubblico di fan sempre in super tiro con abiti bellissimi, ieri però l’abbiamo vista in una veste inedita, ospite dell’hotel Ravelli. La ragazza si è invece mostrata sui social in versione casalinga, ritratta al naturale dal fidanzato Ignazio Moser con cui sta trascorrendo delle romantiche vacanze d’amore in montagna.

Quindi non solo glamour e lustrini ma anche un po’ di normalità per la sorella Rodriguez che per le sue feste natalizie ha riscoperto il piacere della tavola e della condivisione.

Cecilia Rodriguez in una “veste” inedita, bellissima in grembiule