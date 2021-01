Claudia Romani continua a far impazzire i suoi follower con scatti sbalorditivi: la modella e showgirl mette tutto in mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Romani (@claudia_romani)

Claudia Romani è una modella italiana che vive e lavora a Miami dal lontano 2010. La classe 1982 è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta 1,3 milioni di follower. La Romani ha posato anche per riviste famosissime come GQ, Maxim, Cosmopolitan, Playboy Italia.

Claudia ama postare scatti sbalorditivi sui social network, mettendo in mostra il suo fisico da capogiro. La 38enne è dotata di una sensualità fuori dal comune: il suo seno prosperoso e il suo fondoschiena fenomenale sono spesso i protagonisti delle sue fotografie.

Claudia Romani esagerata: décolleté esplosivo e fondoschiena da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Romani (@claudia_romani)

Claudia, poco fa, ha condiviso due fotografie pazzesche. La ragazza è sempre più esplosiva ed è praticamente scoperta. Il suo seno esplosivo viene contenuto con fatica ed è in bella mostra. Le sue pose sono decisamente sexy e piccanti. Nel secondo scatto, invece, la modella si appoggia al balcone e piazza il suo fondoschiena in primo piano. Il post ha raccolto in poco tempo 4mila cuoricini.

La 38enne ha scritto un messaggio molto profondo nella didascalia. “Possa quest’anno portare più coscienza…Rispetto per il mondo in cui viviamo…Rispetto per le altre forme di vita…Questo pianeta non è eterno e molti dei problemi che abbiamo sono auto inflitti. Tanto amore e addio 2020”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Romani (@claudia_romani)

La Romani, la scorsa settimana, ha infuocato il mondo dei social postando alcuni scatti in cui indossava un costume a perizoma da infarto con fondoschiena in mostra.