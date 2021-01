Clizia Incorvaia, idee per i look: stile pazzesco e fisico da sballo – VIDEO

L’ex gieffina propone ai suoi fans degli outfit per iniziare al top questo nuovo 2021: il suo corpo sublime li rende ancora più belli!

Clizia ci propone alcuni outfit super glamour, per essere sempre perfette in qualsiasi occasione: un vestitino di paillettes nere e oro per un brindisi, un completino in velluto nero per una serata più particolare, top e gonna di pelle per una cena speciale, vestito colorato e stravagante per una festa, maglione lungo per uno di questi pomeriggi invernali e qualche look con maglietta e gonna per quando vogliamo semplicemente essere più carine.

La Incorvaia, con queste idee, è molto ottimista perché spera, come tutti, di poterle sfoggiare al più presto e tornare il prima possibile alla normalità.

Le proposte sono piaciute a molti utenti, come notiamo dai tantissimi like e commenti ricevuti in circa un’ora.

Ex concorrente della casa più spiata d’Italia: ecco i suoi interessi!

Tra gli interessi della showgirl italiana c’è sicuramente il mondo dei social: ha un profilo Instagram super curato!

Clizia intrattiene i suoi 580.000 seguaci con pillole di moda e di make-up giornaliere, a cui ha dedicato anche delle cartelle in evidenza.

Nella descrizione del suo profilo scrive una frase che la rappresenta, per farsi conoscere meglio: “Cresciuta pane e moda!“.

La bellissima influencer è riuscita a farsi amare per la sua personalità: un mix tra grinta, bontà e spontaneità.