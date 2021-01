Cristiana Capotondi in Chiara Lubich: età, vita privata, carriera e fidanzato. Stasera andrà in onda l’attesissimo film con Cristiana come protagonista indiscussa

Cristiana Capotondi è una delle attrici italiane più amate di sempre, e può essere orgogliosa dei tanti traguardi che ha raggiunto nella sua oramai ventennale carriera. Ha 40 anni, è nata il 13 settembre del 1980 sotto il segno della Vergine. Sui social è molto amata e i giovani sono cresciuti insieme a lei: come dimenticare Notte Prima Degli Esami e i tanti altri film famosissimi di cui ha preso parte da quando ha esordito tanti anni fa.

Cristiana Capotondi stasera sarà la protagonista indiscussa di Chiara Lubich

È fidanzata con Andrea Pezzi, un conduttore televisivo ed imprenditore. Ha dichiarato di essere stata lei a corteggiarlo dopo averlo conosciuto durante un viaggio in aereo. Cristiana tra l’altro è vice presidente della Lega Pro e potrebbe essere nominata presidente della nuova leadership della divisione femminile. A giugno 2019 è stata ospite su RTL 102.5 per la radiocronaca di Italia-Olanda e lì ha dichiarato di essere felice di poter vivere il mondo del calcio dall’interno, per capire le dinamiche e permettere a se stessa di appassionarsi ancora di più a questo sport così particolare.

Cristiana è tornata su Rai Uno per prestare il suo volto a Chiara Lubich nell’atteso film che darà omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel centenario della sua nascita.