Cristiana Capotondi: svela il segreto per una duratura relazione d’amore

Quando si parla dell’attrice Cristiana Capotondi non molti conoscono il vero e romantico volto della sua relazione.

Dodici anni insieme ed un futuro promettente ad attenderli, quello della celebre attrice romana, Cristiana Capotondi, e del conduttore Andrea Pezzi. Dopo aver rifiutato di comune accordo l’idea di unirsi in matrimonio, o di avere a tutti i costi un bambino, la coppia sembra essere ugualmente sopravvissuta a numerose peripezie nel corso del tempo. Al di là dei momenti di crisi, il forte feeling tra i due tende a rinnovarsi ogni qual volta. Qual’è il segreto? Lo ha rivelato la stessa attrice in una sua recente intervista.

Il dolce segreto tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi

L’anno appena iniziato sembra essere un momento fortunato per la coppia quanto per l’attrice, che la vedrà protagonista del suo nuovo film per la tv. Chiara Lubich – L’Amore vince tutto, realizzato da Giacomo Campiotti, andrà in onda nella serata di oggi su RaiUno.

Al di là della vita professionale, però, il segreto che ha portato la coppia a resistere in piena forma fino ad oggi, riguarda una decisione che sembra averli salvati dalla disfatta in un periodo abbastanza difficile. In seguito ad una profonda riflessione, Chiara sotto consiglio di Andrea, decise di intraprende per qualche mese un momento di assoluta castità, astenendosi dalla vita sessuale con il suo partner.

Nonostante qualche perplessità e paura iniziale da parte di entrambi, che avrebbe potuto spingerli a cercare delle attenzioni altrove, l’idea invece sembrò funzionare e anche di molto. Così, dopo l’esperimento, e nel giro di breve tempo la coppia si ritrovò ad essere ancor più entusiasta di prima.