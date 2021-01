Cristina Buccino, lo slip è illegale: un bel bocconcino – FOTO

Cristina Buccino e l’outfit davvero illegale: camicetta scollatissima e slip in vista, un’esplosione di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

“Desiderando come non mai un pochino di sole…“, scrive Cristina Buccino nel suo ultimo post di Instagram. La modella, che sembra aver nostalgia dell’estate, ha deciso di condividere con i fan uno scatto decisamente “bollente”. La camicetta a scacchi, per niente abbottonata, evidenzia il décolleté mostruoso della showgirl. Ma sono gli slip a catturare lo sguardo dei followers: la Buccino, indiscutibilmente sensuale, non ha mancato di esibirli con grande disinvoltura.

I commenti di apprezzamento si sprecano: “Sei bellissima“, “Perfezione“, scrivono i fan.

Cristina Buccino, Instagram a “luci rosse”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

La splendida Cristina Buccino vanta di un popolo di sostenitori pari ad oltre 2 milioni e mezzo di followers. Per deliziarli, la showgirl condivide quotidianamente foto in cui mette in mostra le generose curve. Il fisico della modella, perfetto al punto tale da apparire disegnato, è uno spettacolo per gli utenti.

Di recente, ad aver conquistato i followers, una compilation di quattro scatti in cui la Buccino si è immortalata nel letto. La showgirl, completamente svestita, copriva le proprie nudità con il cuscino, lasciando intravedere uno stacco di coscia a dir poco sensazionale. Il look naturale ed i capelli spettinati contribuivano a valorizzare ancora di più la bellezza eterea della Buccino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

I fan, stregati da lei, si sono precipitati a commentare. “Sei la bellezza personificata” – le dichiara un utente, e qualcun altro aggiunge – “Preferisco la foto numero 4“.