Dayane Mello, bellezza al naturale. Sguardo da vera ammaliatrice – FOTO

E’ una delle protagoniste indiscusse del Gf Vip, ed è bellissima anche senza filtri: lo scatto di Dayane Mello che ha lasciato i followers stupefatti

La modella brasiliana è una dei protagonisti indiscussi della corrente edizione del Grande Fratello Vip. Sensuale, determinata e con un carattere senza dubbio “ingombrante”, la bella Dayane non ha rivali in quanto a bellezza. Nel suo profilo Instagram continuano ad apparire foto decisamente da urlo, per la gioia di tutte le persone che la seguono costantemente. La Mello, anche al naturale, è un mix letale di femminilità ed erotismo.

I suoi sostenitori la riempiono di complimenti: “Ti amiamo” – scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Sei veramente bellissima“.

Dayane Mello, intesa speciale con Andrea Zenga: piovono baci

L’intesa fra Dayane Mello e Andrea Zenga è ormai evidente a tutti. La modella brasiliana ed il nuovo concorrente, figlio di Walter Zenga, hanno fin da subito dimostrato un certo feeling, esploso nel corso degli ultimi giorni attraverso una pioggia di baci. Il tutto è avvenuto con la complicità del Grande Fratello, che ha pensato bene di organizzare un gioco “piccante” in occasione del Natale.

Al suono della sirena, una coppia di vipponi era infatti obbligata a scambiarsi un bacio sotto al vischio. Dayane, più di una volta, ha approfittato della dinamica della prova per avventarsi su Zenga: i baci, tra loro, non sono affatto apparsi baci di circostanza. Gli stessi concorrenti non hanno potuto negare l’evidente trasporto tra i due.

Dayane, interpellata a proposito di Andrea, non ha negato di essere attratta da lui, ripetendo più volte il fatto che quest’ultimo sia un bel ragazzo. I due concorrenti avranno tempo fino ad inizio febbraio per approfondire la conoscenza, che si prospetta già ricca di colpi di scena.