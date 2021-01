Diletta Leotta “direzione Torino”: è pronta a infiammare i tifosi – FOTO

Diletta Leotta ha da poco pubblicato una Instagram Stories in cui si dirige verso Torino in vista della gara di stasera tra Juventus e Udinese

Diletta Leotta ha da poco pubblicato una Instagram Stories in cui è in auto mentre si accinge ad andare a Torino in vista della sfida di stasera tra Juventus e Udinese valevole per la quindicesima giornata di Serie A. La partita andrà in onda su Dazn e la giornalista sportiva è già pronta per far battere i cuori ai tifosi di entrambe le squadre con i suoi collegamenti a bordo campo nel pre e post partita. Durante il viaggio Diletta si rilassa ascoltando buona musica, esattamente il singolo nuovo del cantante canadese, Shawn Mendes, “Wonder“. In questa foto la giornalista sportiva mostra la sua bellezza mozzafiato che non ha bisogno di essere esaltata da abiti succinti per esplodere e per lasciare il pubblico a bocca aperta.

Diletta Leotta è pronta per un nuovo inizio