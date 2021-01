Elettra Lamborghini, a letto cucchiaino e cioccolato, la febbre sale – FOTO

Elettra Lamborghini sempre attivissima sui social network: la nota ereditiera fa impazzire i suoi fan con alcune stories.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini è una nota ereditiera, amatissima e seguitissima dal pubblico italiano ( e non). Il suo account Instagram vanta, ad esempio, 6.4 milioni di follower. La nativa di Bologna ama pubblicare scatti o stories piccanti e bollenti in cui mette in mostra il suo fisico esplosivo. La 26enne fa sognare gli ammiratori con il suo décolleté fenomenale e il suo fondoschiena meraviglioso. Non a caso, Elettra è la regina del twerking.

Elettra, nel pomeriggio, ha condiviso alcune stories molto particolari. La ragazza mangia del cioccolato con cucchiaino nel letto. In alcuni frame la classe 1994 mette in mostra la sua lingua, le sue labbra e il suo fisico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Guendalina Tavassi, il bagno diventa bollente: si spalma tutto – FOTO

Elettra Lamborghini, stories da urlo: sale la febbre

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta direzione Torino: è pronta ad infiammare i tifosi – FOTO

Elettra Lamborghini si è divertita tantissimo e ha pubblicato alcune stories molto particolari. La 26enne gioca con malizia con il suo marito Afrojack e con il cucchiaino che avvicina alla bocca. Le sue labbra carnose e la sua lingua sono spesso in bella mostra. In alcuni punti delle stories la ragazza fa vedere il suo fisico.

La nativa di Bologna continua ad essere esplosiva sui social: non mancano sul suo account scatti piccanti con seno e fondoschiena in primissimo piano. Come se non bastasse, Elettra non ha peli sulla lingua e spesso utilizza anche un linguaggio molto spinto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

La Lamborghini, la scorsa settimana, ha pubblicato un video molto bollente mostrando ai fan i motivi per cui viene chiamata la regina del twerking.