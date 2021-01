Elisa Isoardi, il siparietto bollente con Carlo Conti: “Evita di piegarti…”

Ospite di Affari Tuoi, Elisa Isoardi è stata protagonista di un siparietto alquanto “piccante” con il conduttore Carlo Conti

“Affari Tuoi“, programma storico di Rai 1, è attualmente in onda il sabato sera con la conduzione di Carlo Conti. Il format, che prevede 7 puntate, vede come concorrenti una coppia di futuri sposi. Il presentatore, assieme alla produzione, offre la possibilità a quest’ultimi di raccogliere una cifra da poter utilizzare in vista del matrimonio, per un montepremi massimo di 300.000 euro.

In ogni puntata, ad aprire i famosi pacchi sono dei personaggi famosi, che hanno anche il compito di movimentare il gioco e di regalare dei veri e propri momenti di spettacolo.

Ieri sera, la bellissima conduttrice Elisa Isoardi è stata protagonista di un siparietto decisamente “piccante” con Carlo Conti.

Carlo Conti rimprovera Elisa Isoardi: “Evita di piegarti…”