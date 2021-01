Conoscete Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci? È bella come la madre – FOTO

Avete mai visto Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci? Ha 25 anni ed ha deciso di seguire i passi della madre.

Oggi vi parliamo di Emma Quartullo, la bellissima e talentuosa figlia di Elena Sofia Ricci. A soli 25 anni, è un artista come la madre

Emma Quartullo, chi è la figlia di Elena Sofia Ricci

Classe 1996, Emma Quartullo è una 25enne dal carisma invidiabile. Laureatasi al DAMS di Roma Tre, la giovane attrice in erba si è già fatta notare nell’aprile di quest’anno per il suo ruolo in Vivi e lascia vivere, dove interpretava proprio sua madre da giovane. Eh già, la somiglianza tra le due è davvero impressionante.

Oltre al ruolo in Vivi e lascia vivere, Emma Quartullo ha recitato anche in vari cortometraggi e ha avuto un piccolo ruolo in Don Matteo. È inoltre appassionata di musica e fotografia ed ama ritrarre la madre e la sorella Maria, nata dal matrimonio di Elena Sofia Ricci con il compositore Stefano Mainetti.

A differenza della secondogenita Maria, Emma è figlia del regista e doppiatore Pino Quartullo, con il quale la Ricci sembra avere ad oggi un pessimo rapporto.