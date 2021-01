Floriana Messina, la “signorina” in giallo aderente: bellezza travolgente – FOTO

Floriana Messina in versione ultra sensuale ammalia i follower di Instagram con un vestito giallo aderente: incontenibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Ancora uno scatto “fuori dal normale” per le qualità della numero uno tra le giornaliste più glamour del panorama sportivo. Chi se non Floriana Messina poteva portarsi a casa lo “scettro” di una bellezza “esagerata” sotto tutti i punti di vista.

Il sogno di ammirare Floriana da tutte le angolazioni è sempre vivo nella mente dei follower di Instagram, completamente estasiati dal fascino “abbondante” che regala tra dirette social e tv. Un mix idoneo per vederla di frequente sul podio della piramide di preferenza dei sostenitori accaniti.

La sexy giornalista di origini colombiane difficilmente “stecca” nel dare nell’occhio degli ammiratori, ogni volta che si esibisce su quell’inseparabile sgabello della trasmissione. Tra speaker, messaggistica e presentazioni spicca l’hobby del “balletto” in salsa e bachata, una qualità dichiarata ma ancora astratta gli occhi di tutti

LEGGI ANCHE —–> Zaniolo e la nuova fiamma, ma una notizia improvvisa cambia il suo destino

Floriana Messina, compatibilità fisica “allucinante”: è una questione di “colore”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

LEGGI ANCHE —–> Ludmilla Radchenko, scatto a Miami: sembra uscita da Baywatch – FOTO

L’eterna e sempre ringiovanita bellezza di Floriana Messina ha fatto il giro del web tra una posa “giornalistica” e l’altra. Ora i fan hanno imparato a conoscere davvero tutto di lei, ammirandola da ogni prospettiva. L’incontenibilità fisica è espressione artistica del più grande sogno che i sostenitori della colombiana potessero aspirare.

La sua avvenenza non è soltanto il risultato di dirette televisive calcistiche, ma ha portato in “cascina” ben 715 mila follower, a seguito di una semplice registrazione su Instagram. Un traguardo che non può essere considerato relativo, ma compatibile con un repertorio di forme “allucinanti”, ammirate da qualsiasi prospettiva.

Nell’ultima foto sul social più cliccato di sempre, Floriana sembra aumentare ancor più il livello di incontenibilità del suo aspetto fisico. Sembra una “combinazione” a colori, ma in questo caso, la “signorina” vestita di giallo non può altro che incrementare la costanza dell’apparire, in forma sempre più evoluta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

A “comandare” il sogno più bello dei fan ci pensa la diretta interessata, venerata come una “dea” discesa in terra. A prima vista sembra una statua “scolpita” dal migliore artista di tutti i tempi, a conferma di una privilegiata sensualità, unica e inimitabile