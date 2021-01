Gemma Galgani: l’attacco alla sua dignità, l’intervento allibisce il pubblico

L’attacco di cattivo gusto da parte di una telespettatrice alla sfavillante Gemma Galgani suscita l’inatteso reclamo di Maurizio Costanzo.

La dama di Uomini e Donne Over, Gemma Galgani, definita dai suoi fan come la straordinaria donna “sempre a caccia di emozioni”, ha subito una spiacevole sorpresa. Ignara in un primo momento di cosa stesse accadendo nei suoi riguardi, Gemma ha poi scoperto il fatto dallo stesso Maurizio Costanzo, marito della conduttrice del programma che, al fianco di Tina Cipollari, la mostra ormai come protagonista nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Leggi anche —>>> Maria De Filippi e il segreto a Gemma Galgani: “Sono…

Il duro attacco a Gemma Galgani: interviene Maurizio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani❤️ (@la.bimba.di.gemma)

Potrebbe interessarti anche —>>> Gemma Galgani, gelosa per la serata tra Maurizio e Valentina

Maurizio avrebbe ricevuto tramite e-mail le suddette sgradevoli accuse. Le parole di una telespettatrice, ed indirizzate a Gemma, avrebbero fortemente messo in dubbio la sua credibilità, criticando i suoi atteggiamenti in tv, che secondo lei risultano del tutto fuori luogo vista la sua età. Le parole esatte comprendevano un unico concetto, ovvero il fatto che la dama torinese avendo raggiunto i “settant’anni non può fare cose simili…”.

Dopo aver letto quanto espresso dalla donna, Costanzo non avrebbe trattenuto il suo disappunto, rispondendo direttamente nello spazio dedicato alla sua rubrica nella rivista Nuovo. Secondo il conduttore televisivo, contrariamente a quanto detto in precedenza, il comportamento di Gemma appare come “un esempio per tutti”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Mettersi in gioco ancora una volta e secondo il proprio stile, anche in un’età considerata come “avanzata”, dovrebbe essere un pieno diritto di tutti. Ed in maniera pressoché simile ognuno deve poter godere del successo che si è guadagnato, così come Gemma è riuscita senza troppi sforzi durante le riprese del programma curato dalla moglie, Maria de Filippi.