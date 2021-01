È appena terminata a Marassi Genoa-Lazio, sfida della quindicesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle della partita.

Termina in parità la sfida al Marassi tra Genoa e Lazio. Il parziale si sblocca al quarto d’ora, quando l’arbitro concede un penalty dopo aver rivisto al Var un fallo su Milinkovic Savic. Sul dischetto si presenta Ciro Immobile che spiazza Perin e porta avanti i biancocelesti. Nella ripresa, i padroni di casa pareggiano grazie ad una rete di Destro che in contropiede sfrutta il passaggio di Shomurodov e batte Reina da posizione defilata siglando il definitivo 1-1.

Alla mezz’ora, Ballardini è costretto a sostituire per infortunio il difensore centrale Zapata rimpiazzato da Radovanovic.

Genoa-Lazio: il tabellino e le pagelle della sfida

La Lazio perde l’occasione di agganciare la Juventus a quota 24 punti e rimane al nono posto alle spalle del Verona, uscito vincente dalla sfida contro lo Spezia in trasferta. Il Genoa guadagna un punto per la corsa alla salvezza, ma rimane in penultima posizione a pari punti con Torino e Spezia.

Genoa (3-5-2): Perin 6; Masiello 6, C. Zapata 5 (32’ Radovanovic 5,5), Criscito 6,5; Zappacosta 5,5, Rovella 5 (46′ Zajc 6,5), Badelj 6, Behrami 6,5 (73′ Lerager 6), Czyborra 6; Pjaca 6 (46′ Shomurodov 7), Destro 7 (61′ Scamacca 5,5). A disposizione: Paleari, Zima, Goldaniga, Ghiglione, Bani, Melegoni. Allenatore: Davide Ballardini 6,5.

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 5,5 (46′ Luiz Felipe 5,5), Acerbi 6, S. Radu 6,5; Lazzari 5, S. Milinkovic-Savic 6 (81′ Muriqi s.v.), Leiva 5 (69′ Escalante 5), Luis Alberto 6 (89′ Akpa-Akpro s.v.), Marusic 5; Caicedo 6 (81′ A. Pereira s.v.), Immobile 6,5. A disposizione: Strakosha, Alia, Armini, Hoedt, D. Anderson, Cataldi, Parolo. Allenatore: Simone Inzaghi 6.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

Reti: 15′ Immobile (L) (Rigore), 58′ Destro (G).

Ammoniti: 43’ Patric (L), 59′ Destro (G), 60′ Milinkovic-Savic (L), 63′ Czyborra (G), 69′ Leiva (L), 90’+3 Escalante (L).

Espulsi: –

Note: 2’ e 3’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Shomurodov (G).

Mercoledì, per il turno infrasettimanale dell’Epifania, i biancocelesti torneranno in casa per ospitare la Fiorentina. Il Genoa, invece, volerà in Emilia per affrontare il Sassuolo di De Zerbi, match in programma mercoledì alle 15:00.