La ragazza di 19 anni ha subito l’attacco questo sabato, 2 gennaio. I criminali sono poi fuggiti dalla stazione.

[#Interpellations] Bravo à la BAC de #Sartrouville qui a interpellé 8 individus, connus des services de #Police, qui s’en sont pris très violemment à une jeune femme dans le #RER A, pour lui voler son téléphone… 👏

Bon rétablissement à la jeune fille ! https://t.co/x3cMTSiMzH — UNSA Police 78 (@UNSAPOLICE_78) January 3, 2021

L’aggressione è avvenuta ieri, sabato 2 gennaio, a Yvelines, un dipartimento della regione dell’Île-de-France, Francia. Secondo quanto riporta Le Parisien, una giovane donna, 19 anni, è stata aggredita da un gruppo di otto persone. L’attacco ha avuto luogo nella RER A (Réseau Express Régional), il servizio ferroviario suburbano di Parigi, le cui numerose diramazioni collegano l’omonima città da est a ovest. Intorno alle ore 16:00, su un treno proveniente da Parigi, la vittima è stata trascinata a terra, violentemente picchiata e presa a calci. La causa della brutalità dovrebbe risiedere in un cellulare, quello della ragazza, rubato dagli otto sospetti. Questi ultimi, di età compresa tra i 15 ei 18 anni, sono poi fuggiti alla stazione di Maisons-Laffitte.

Il gruppo della RER A era composto da sette uomini e una donna: identificati e arrestati

Comme d’habitude le jeu des prénoms :les coupables s’appellent ? Jean Pierre, Haïm , Lipchi ou Ahmed…bravo vous avez gagné.#cnews #BFMTV #lci #leparisien

Le Parisien: Yvelines : une femme rouée de coups dans le RER A.https://t.co/5OA4mRO9PV via @GoogleNews — gospecial (@gospecial1) January 3, 2021

Tra gli accusati, sei provengono dalla Seine-Saint-Denis; mentre gli i restanti sono originari del dipartimento francese Oise e di Charleroi, Belgio. La polizia è riuscita a identificare gli otto aggressori, i quali sono stati arrestati dal servizio anticrimine e dal gruppo di sicurezza di Sartrouville, il quale ha utilizzato il sistema di geolocalizzazione del telefono rubato per trovarli. In attesa del processo in tribunale, i responsabili dell’attacco di sabato sono attualmente in custodia presso la stazione di polizia nel comune di Sartrouville.

Yvelines: une jeune femme violemment agressée par huit personnes dans le RER Ahttps://t.co/I89IjFrS3q pic.twitter.com/hmw3HsrxBb — BFM Paris (@BFMParis) January 3, 2021

Le Parisien cita un comunicato della polizia: “Attualmente ci stiamo mobilitando per indagare ulteriori violenze messe in atto dalla banda. Considerevole in merito sarà l’analisi di altri attacchi avvenuti nel medesimo settore.”

Fonte: BFM Paris