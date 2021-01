Giulia De Lellis pattina sul ghiaccio: fisico pazzesco, è stupenda FOTO

Giulia De Lellis pattina sul ghiaccio: fisico pazzesco, è stupenda. L’influencer ha fatto impazzire i social con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. L’abbiamo conosciuta tutti quando ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante, il tronista veronese. Da lì ci sono usciti fidanzati e determinati a cominciare la loro vita insieme dopo mesi di incertezze e corteggiamento, ma peccato che la loro storia sia durata poco meno di un anno. Da lì ci sono stati una serie di tira e molla, l’ultimo è avvenuto durante la quarantena da coronavirus.

Giulia De Lellis, che schianto nell’ultimo scatto sul suo profilo Instagram

Si sono lasciati nuovamente alla fine dell’estate e hanno subito ritrovato l’amore. Giulia in particolar modo ha cominciato una relazione con Carlo Berretta, ex amico di Andrea. In questi giorni Giulia è stata molto criticata per aver violato le regole e aver viaggiato tra Milano, Roma e addirittura Svizzera, dove ha passato il capodanno con il suo nuovo fidanzato e con le amiche. Uno scatto con la pelliccia ieri ha scatenato di nuovo le polemiche del web, e dopo tantissimi insulti ricevuti l’ha cancellata e ha pubblicato scatti dove ne aveva una diversa, motivo per cui è stata nuovamente criticata.

Giulia non ha risposto a nessuno degli insulti che le sono stati rivolti e sta continuando a godersi la vacanza. Oggi è andata a pattinare sul ghiaccio e ha pubblicato foto e video di questa divertentissima esperienza.