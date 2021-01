Gomorra 5 (attenzione Spoiler) Genny svela come sarà la stagione

Gomorra 5, l’attore di Gennaro Savastano sull’ultima stagione: “Chissà dove ci porterà”. Le prime puntate solo a metà 2021

Sembra che Gomorra 5 sarà l’ultima stagione dell’amata serie Sky Atlantic prodotta da Cattleya e che racconta le vicissitudini della famiglia Savastano. Dopo l’inizio delle riprese a settembre, molti sono stati gli spoiler e le anticipazioni provenienti direttamente dal set e ce hanno fatto incuriosire moltissimo i fan.

In particolare, ha fatto molto discutere una dichiarazione del protagonista Salvatore Esposito, riportate dal quotidiano Napoli Today, il quale ha svelato che gli ultimi 12 episodi “lasceranno i telespettatori, letteralmente, senza parole”. Queste le dichiarazioni dell’attore.

“Quello che ci aspetta sarà clamoroso anche per il rientro nella serie di Ciro. Sarà una stagione emblematica e anche se tutti si aspettano cose spettacolari, quello che vedrete sarà sicuramente molto ma molto di più”.

Atteso ritorno di Ciro Di Marzio sul set di Gomorra 5

Gennaro Savastano ha rivelato quindi il ritorno sul set di Marco D’Amore che i fan però avevano potuto rivedere anche con l’uscita del film “L’Immortale”, che ha rappresentato un vero e proprio collegamento tra ciò che è successo al termine della terza stagione e ciò che accadrà nell’ultima attesissima.

Quindi ora appare certo che Ciro Di Marzio tornerà a far parte della narrazione della famiglia di Gomorra, andando a concludere concludendo la dura lotta per il predominio sulle varie zone di Napoli.

Le riprese della quinta stagione sono in lavorazione a Napoli proprio in queste settimane, anche se bisognerà attendere la fine del 2021 per poter vederla sulle reti Sky.