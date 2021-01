Guendalina Tavassi da impazzire su Tik Tok: la romana ha condiviso un video mostrando i suoi trattamenti post doccia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Guendalina Tavassi è sicuramente una delle showgirl ed influencer più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La romana è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 1,1 milioni di follower. La 35enne ama far impazzire i suoi fan con scatti al limite del proibito, mettendo in mostra il suo décolleté fenomenale e il suo fisico da capogiro.

Guendalina, tuttavia, non utilizza come network il solo Instagram, ma si diverte anche su Tik Tok. La nativa di Roma, poco fa, ha condiviso un video molto piccante in cui si spalma delle creme sul corpo subito dopo la doccia. L’asciugamano fa decisamente fatica a contenere le sue curve esplosive.

Guendalina Tavassi, doccia bollente: il video è virale!

Guendalina, nell’ultimo video condiviso su Tik Tok, mostra ai suoi seguaci i suoi numerosi trattamenti a cui si sottopone subito dopo la doccia. La romana spalma diversi prodotti sul suo corpo: in alcuni frammenti del filmato le sue gambe pazzesche sono ben visibili. L’asciugamano, inoltre, fa davvero fatica a contenere il suo seno esplosivo.

Il video ha già raccolto più di 5mila cuoricini, oltre 300 commenti e 88 condivisioni da parte degli utenti. Ogni contenuto che la showgirl condivide in rete ottiene sempre un ottimo riscontro da parte degli ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Guendalina, la scorsa estate, ha letteralmente infiammato il mondo dei social con scatti incredibili. La nota influencer mise in mostra con foto in costume le sue curve stratosferiche e il suo fondoschiena da paura.