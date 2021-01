Imprenditore di successo a soli 13 anni: “Sarò il capo di me stesso”

Incredibile storia di un ragazzino diventato imprenditore a soli 13 anni. Di cosa si occupa la sua attività e come ha iniziato

Una storia davvero curiosa e particolare arriva direttamente dall’Inghilterra dove ha fatto discutere il caso del giovanissimo William Banham. Il ragazzo è un allevatore di pecore. Fin qui nulla di strano se non fosse che la persona in questione ha solo 13 anni.

William, nel giro di un anno, ha messo in piedi da solo un’azienda nel settore degli ovini. Originario di Long Bredy, una piccola cittadina immersa nel Dorset, e frequenta la Sir John Colfox School. La sua famiglia non ha un background che la lega strettamente nel ramo dell’allevamento o della gestione di una fattoria.

La sua passione è iniziata alla tenera età di 6 anni quando ha osservato un allevatore vicino, cercando di carpire da lui i trucchi e i segreti del mestiere. Poi ha deciso di mettere in piedi la sua azienda grazie ad un investimento iniziale da parte dei suoi che gli hanno concesso di prendere in affitto un piccolo appezzamento di terreno.

Imprenditore a 13 anni. Gli inizi del giovane William

Ha iniziato ad allevare 8 agnelli: “So che lo scopo finale è l’abbattimento delle pecore per ottenerne la carne, quindi ho sempre cercato di dare loro la miglior vita possibile. Purtroppo le cose vanno così. Vi posso assicurare che nessuna parte dell’animale verrà sprecata” – ha detto il giovane William Banham. “Voglio essere il capo di me stesso, non mi va in futuro di lavorare per qualcun altro” – ha aggiunto.

Cosa pensa la famiglia di questa carriera così precoce? La madre, Caroline, si dice molto orgogliosa di lui. “Si alzava tutti i giorni alle 6 di mattina, anche durante il periodo del lockdown. Se fosse per lui, starebbe lì anche per 14 ore al giorno. Ha fatto tutto da solo e ora iniziano a vedersi i risultati. Siamo fieri di lui, ha saputo ottenere ciò che desiderava”.

La carne di pecora dell’azienda Will’s Lamb è già stata venduta, ottenendo consensi da parte dei consumatori.