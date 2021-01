Justine Mattera attraversa la strada e scopre il lato A, incantevole -FOTO

La sosia di Marylin Monroe non smette di affascinare i suoi followers e stavolta lo fa con una serie di scatti in sequenza in cui mostra la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

La bellissima showgirl ama condividere sui social scatti di vita quotidiana ma soprattutto foto in pose sexy che ammaliano i suoi fans.

L’americana, a 50 anni non ha nulla da invidiare alle sue colleghe più giovane e sicuramente il pubblico non può fare a meno di restare colpito dalla sua bellezza senza tempo.

Naturalizzata italiana, vive ormai nel nostro paese dal 1994 quando si è trasferita a Firenze per studiare Storia dell’arte, nel frattempo ha lavorato come modella e cubista in toscana fino al suo incontro con Paolo Limiti.

I due si sono innamorati ma sono stati sposati per pochissimo tempo. Ha lavorato con lui proprio grazie alla sua somiglianza con la diva di Hollywood.

LEGGI ANCHE –> Justine Mattera. Un salto in costume verso il nuovo anno. Il fisico è pazzesco – FOTO

Attraversa la strada in giallo e nero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

LEGGI ANCHE –> Justine Mattera con un completo fantastico, minigonna e giacca che schianto – FOTO

Sguardo ammiccante e vestito che calamita l’attenzione ancor di più su di lei. Un abito giallo e nero a strisce svolazzante fino a sotto il ginocchio con una scollatura a V che lascia intravedere tutto.

Sono quattro gli scatti in sequenza che pubblica, mentre attraversa in via Visconti di Modrone a Milano, e sul marciapiede contro un muro mentre posa con il suo fare da star. Negli ultimi scatti è il lato A in primo piano che fuoriesce dalla scollatura e incanta i followers.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Tantissimi i like e i commenti di apprezzamento, quasi 5mila in un’ora. E anche i commenti non si fanno attendere dove i commenti si sprecano: “Sei bellissima”, “Stupenda e super sexy”, “Favolosa”, “Elegantissima”.