Le pagelle ed il tabellino della quindicesima giornata del campionato di Serie A tra Juventus-Udinese, appena terminato.

Si è appena conclusa la 15° giornata di campionato tra Juventus – Udinese con la vittoria dei padroni di casa per 4-1. Si è fatta subito in salita la partita per la squadra di Gotti che dopo mezz’ora era già sotto di un gol grazie alla realizzazione di Ronaldo, sempre decisivo. All’inizio della ripresa consolida il vantaggio Chiesa su assist sempre del numero 7 bianconero il quale mette a segno anche la terza marcatura per i padroni di casa. Segna nei minuti di recupero Zeegelaar per l’Udinese e risponde Dybala per la Juventus.

LEGGI ANCHE –> Genoa-Lazio 1-1 Destro risponde a Immobile: il tabellino e le pagelle della sfida

Juventus-Udinese: il tabellino e le pagelle della gara

LEGGI ANCHE —> Inter-Crotone 6-2, i nerazzurri dilagano e salgono in vetta: il tabellino e le pagelle

La Juventus dunque fa un passo in avanti in classifica e si porta a 27 punti, al quinto posto superando il Sassuolo che ha perso contro l’Atalanta 1-5. L’Udinese resta ferma a 15 punti al tredicesimo posto in classifica.

Juventus (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 6.5, De Ligt 6.5, Bonucci 6, Alex Sandro 6; Chiesa 7 (73′ Bernardeschi 6), McKennie 6.5 (65′ Arthur 6), Bentancur 6.5, Ramsey 7 (73′ Kulusevski 6); Ronaldo 8, Dybala 6.5. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Da Graca, Di Pardo, Frabotta, Portanova, Fagioli, Kulusevski

Udinese (3-5-2): Musso 6.5; De Maio 5.5 (65′ Molina 6), Bonifazi 5.5, Samir 5; Stryger Larsen 5.5, De Paul 5, Walace 6 (81′ Makengo s.v.), Pereyra 5.5 (73′ Mandragora 6), Zeegelaar 5.5; Pussetto 5.5 (46′ Forestieri 6.5), Lasagna 5 (73′ Nestorovski 6). All. Gotti. A disp. Scuffet, Gasparini, Ter Avest, Arslan, Palumbo, Coulibaly

ARBITRO: Piero Giacomelli di Trieste

MARCATORI: 31′ e 70′ C. Ronaldo (J), 49′ Chiesa (J), 90′ Zeeglaar (U), 93′ Dybala (J)

AMMONITI: 8′ Chiesa, 33′ McKennie, 64′ De Ligt

MIGLIORE IN CAMPO: C. Ronaldo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nella prossima gara di Serie A, che si giocherà nel giorno dell’Epifania, la squadra di Pirlo giocherà a Milano contro i capolisti. L’Udinese invece volerà a Bologna per sfidare l’undici di Mister Mihajlovic.