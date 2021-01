Karina Cascella lancia un messaggio ai fan sui social ma l’attenzione cade sul décolleté – FOTO

La showgirl Karina Cascella ha condiviso con i fan un messaggio importante riguardo la decisone di farsi molti tatuaggi come lei

La bella Karina Cascella da un po’ di tempo fa coppia fissa con Max Colombo che è riuscito a conquistare il suo cuore dopo diverse delusioni, in particolare quella con Salvatore Angelucci. Per lei un allontanamento graduale anche dal mondo dello spettacolo e dalle apparizioni televisive in casa Mediaset.

Karina deve inevitabilmente il suo successo al ruolo di opinionista nel programma “Uomini e Donne” da dove è partita la sua carriera televisiva e proprio dalla sua relazione con l’ex tronista Angelucci dalla cui relazione è nata la figlia Ginevra.

Karina Cascella si rivolge ai giovani, lancia un messaggio importante sulla questione tatuaggi

“Pensavo ai tatuaggi e a quanto mi piacerebbe non averne fatti così tanti 😅 È pazzesco…in quel periodo ero certa di volerli per sempre, ma mi sbagliavo e ora eccomi qua 😂 Quindi ragazze giovani soprattutto che mi seguite…pensateci bene prima di tatuarvi, anche perché́ è vero che piano piano se si vuole, possono essere rimossi, ma così grossi come i miei, la vedo dura😂 Occhio quindi”.

Questo il lungo messaggio che la showgirl lancia sulla sua pagina Instagram seguita da 1,1 milioni di follower, ma ‘attenzione cade inevitabilmente sul seno che nello scatto la vede ritratta con un bikini rosso drappeggiato sul seno. Spalle in bella mostra in cui troneggiano i suoi meravigliosi tatuaggi che però a quanto pare lei è stanca di vedere.

I fan però la ringraziano per il suggerimento: “Hai dato buon ottimo consiglio, il tatuaggio va valutato bene prima di farlo 🙄”, “Alla fine non ti stanno male! Però sono d’accordo con il tuo discorso 😀” e “Io non ne ho ma scriverei un libro sulle storie dietro ad ogni tatuaggio degli altri”.