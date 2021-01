Ludmilla Radchenko: il rito di baci e tenerezze con Matteo Viviani – FOTO

L’irrestistibile modella Ludmilla Radchenko scambia alcune tenerezze con il partner Matteo Viviani e decide di pubblicarle sui social.

La modella ed attrice di origini russe, Ludmilla Radchenko, è alle prese con gli ultimi giorni di festività. Un inverno gelido più del solito è quello di questo periodo a cavallo tra il problematico 2020 e lo speranzoso 2021, nulla di più appropriato adesso secondo Ludmilla sarebbe di concedersi ad un grande quantitativo di coccole. Lo scatto in compagnia del conduttore Matteo Viviani ne è la prova.

Ludmilla Radchenko esperta nell'”assaporare i momenti”

“Assaporare i momenti con il partner..creare i riti e le cose da fare insieme.. questo è il nostro segreto…” è la prima frase ad esordire assieme all’istantanea. Un bacio sulla guancia ed uno sguardo complice tra i due sembra coronare un meraviglioso proposito annuale per la coppia. Se al di fuori delle mura domestiche gli abbracci non sono consentiti, meglio abbandonarsi all’interno del focolare per godere dell’affetto dei propri cari.

Lo scatto pubblicato sul profilo Instagram di Ludmilla, ad occhi socchiusi ed in total black per entrambi, sembra essere una vera e propria promessa d’amore a tutti gli effetti. Il culmine della dedica all’uomo della sua vita, da parte di Ludmilla, sembra rivelarsi in poche parole :”chissà come saremo tra 20 anni…“.

La modella infatti, dopo sette anni al suo fianco, sembra già vedere il loro futuro assieme ed appare come un progetto di latente felicità. Dalla coppia è nata la piccola Eva con la quale, negli ultimi scatti, la mamma condivide in compagnia di un simpatico pupazzo di neve alcuni momenti di giocosa allegria.