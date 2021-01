Lutto nel mondo della pallavolo: si spegne a causa di un infarto

Morte improvvisa per uno storico componente della commissione pallavolo e del comitato provinciale del Csi, oltre che allenatore e arbitro.

Nelle ore scorse, con un post su Facebook, il Csi ha dato la notizia della morte di Antonio Pavan, volto noto della pallavolo stroncato da un infarto.

“Questo maledetto 2020 non poteva finire nel peggiore dei modi. Abbiamo infatti saputo della scomparsa di Toni Pavan, storico componente della commissione pallavolo e del comitato provinciale del Csi. Non c’è una persona che dopo avergli parlato un minuto non gli volesse bene. Facciamo fatica ad immaginare un CSI senza Toni. Siamo tutti affranti e ci stringiamo accanto a tutti i suoi familiari. Ci mancherai Toni, ti abbiamo voluto tanto bene”, scrive così il Centro Sportivo Italiano.

L’uomo aveva 76 anni, era allenatore tra le altre della Lupino San Giuseppe e dell’Union Cast, arbitro delle categorie giovanili e dirigente del Csi provinciale fin dagli anni ’70 oltre che consigliere e componente della commissione sportiva.

La morte improvvisa

A colpirlo è stato un infarto intorno alle ore 16 di mercoledì scorso dopo essere tornato a casa dal supermercato Panorama, dove era andato a fare la spesa.

A scoprire il corpo senza vita dell’uomo è stata la nipote Anna Martignon che abitava vicino a lui, e non riuscendo a mettersi in contatto con il nonno decide di andare a controllare la situazione di persona con l’aiuto di Polizia e Vigili del Fuoco per poter entrare nell’abitazione.

I funerali di Pavan si svolgeranno martedì 5 gennaio alle ore 15 presso la chiesa di San Giuseppe.