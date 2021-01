A tenere banco in questi giorni è la vicenda che ha coinvolto Madalina Ghenea, Nicolò Zaniolo e l’ex fidanzata Sara Scaperrotta. Ma arrivano altri colpi di scena..

Sono giorni che non si parla d’altro se non della relazione tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo che avrebbe messo fine alla storia del calciatore con Sara Scaperrotta in attesa di un bambino da lui.

Si è parlato molto della vicenda e Nicolò Zaniolo proprio nei giorni scorsi aveva confermato il suo nuovo amore sia attraverso commenti e interazioni su Instagram tra il calciatore e la bella modella romena, sia in una dichiarazione rilasciata proprio attraverso le sue Storie IG in cui ribadiva che l’inizio della sua nuova relazione non c’entrava nulla con la fine della storia con Sara.

Eppure Madalina stupisce negando tutto, attraverso una lettera dello studio Bernardini De Pacis.

Le incredibili parole di Madalina

Nella lettera degli avvocati della Ghenea, rivolta alla stampa viene scritto: “1. Non è vero che ci sia una relazione sentimentale tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo; 2. Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo si sono incontrati una volta sola; 3. La Signora Ghenea è mamma di una bimba che non deve essere turbata né coinvolta in queste bugie mediatiche; 4. La nostra assistita prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi modo”.

Parole che lasciano sbalorditi tutti, considerando che si dava ormai per accertata la relazione tra i due.

Nella didascalia del post in cui Madalina pubblica questa lettera, aggiunge: “Sono una grande lavoratrice e sono una mamma. In questi 20 anni mi sono state spesso attribuite delle relazioni che non ho mai avuto e non ho mai rilasciato dichiarazioni perché ho sempre preferito parlare e ‘far parlare’ del mio lavoro, dei miei progetti, dei miei sogni e dei miei Valori.”

E ancora: “ Sono una donna indipendente e sono fiera di esserlo. Mi fa sorridere pensare che le donne debbano sempre essere viste come ‘in cerca di marito’, come se non abbiano Valore già da sole e il mondo sta ad analizzare, in maniera morbosa, ogni loro comportamento sempre in questa direzione”.

E infine conclude: “Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro. Non trovate?”

E ora Zaniolo risponderà negando anche lui relazione?