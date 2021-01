Maria Grazia Cucinotta si rilassa ma il décolleté è difficile da contenere – FOTO

Maria Grazia Cucinotta infiamma i social con uno scatto in cui si mostra mentre si concede un attimo di meritato relax

Ad una bellezza esplosiva come quella che possiede Maria Grazia Cucinotta basta davvero poco per accendere l’ammirazione dei suoi fan. La stupenda attrice siciliana ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui si è lasciata ritrarre in un attimo di relax conquistando ancora di più l’amore dei suo follower. Maria Grazia si mostra mentre è distesa su una comoda sdraio di legno indossando un vestito color panna che le fascia perfettamente le sue generose forme mediterranee. L’abito però non riesce a nascondere la meraviglia delle sue lunghe gambe tornite rese ancora più affascinanti dai due sandali abbinati. A lasciare però i tantissimi fan letteralmente senza fiato è la maliziosa apertura all’altezza del décolleté che lascia intravedere parte del suo prosperoso seno che a difficoltà è contenuto dall’abito.

Maria Grazia Cucinotta e la sua ansia da prestazione

Recentemente Maria Grazia Cucinotta ha raccontato dell’ansia che ha sentito all’indomani dell’uscita nelle sale cinematografiche de “Il Postino“, film capolavoro di Massimo Troisi. La bella attrice siciliana ha ricordato di aver iniziato a girare poco dopo “I laureati“, la pellicola che avrebbe consacrato il talento alla regia di Leonardo Pieraccioni. Durante le riprese la Cucinotta ha ricevuto la notizia che “Il postino” sarebbe stato tra i candidati all’Oscar. Una notizia che per quanto emozionante le ha fatto sentire una notevole pressione. L’ansia nasceva dal fatto che dopo il lavoro con Troisi, il pubblico aspettava di vederla sul grande schermo per potersi fare un’idea sulla sua capacità d’attrice. Un’aspettativa che, come ha raccontato la Cucinotta, le ha creato una vera e propria ansia.

La sua interpretazione di Letizia è stata però ampiamente all’altezza delle aspettative. Quel ruolo l’ha fatta entrare definitivamente nel cuore dei telespettatori che a distanza di 25 anni continuano giustamente ad amarla.