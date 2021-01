Maria Pedraza. La silhouette conturbante di “Alison Parker” de La Casa di Carta – FOTO

Maria Pedraza. L’ attrice e ballerina spagnola, diventata famosa per il suo ruolo ne La Casa di Carta, mostra uno scatto misterioso sul suo profilo social

I lunghi giorni di isolamento sociale dovuti alla pandemia da Coronavirus lasciano sicuramente molto tempo libero da dover impiegare in qualche modo. Quale occasione migliore per darsi al binge watching delle nostre serie tv preferite. Riguardare i vecchi episodi per fare un recap in vista delle future stagioni non fa mai male.

Potreste quindi rispolverare le prime puntate de La Casa di Carta dato che il quinto (e ultimo) capitolo dell’opera spagnola più famosa di sempre arriverà sui nostri schermi nel 2021. Sicuramente avrete notato la presenza di una giovane e bravissima attrice che ha un ruolo determinante durante la narrazione della famosa rapina alla zecca di Stato. Stiamo parlando di Maria Pedraza.

Astro nascente dello spettacolo spagnolo, la bellissima interprete incanta con scatti sensuali e a tratti sbarazzini su Instagram. La giovanissima attrice, classe 1996, è diventata celebre in tutto il mondo proprio grazie alla serie tv La Casa di Carta ( produzione Netflix) che ha avuto un successo tanto clamoroso quanto inaspettato.

Il suo ruolo era secondario. Non faceva parte della banda dei rapinatori dal cuore d’oro protagonisti della serie. Tuttavia, la sua presenza rappresentava un nodo chiave per i piani dell’astuto Professore. Alison Parker, figlia dell’ambasciatore del Regno Unito, è uno degli ostaggi più importanti e meno sacrificabili, perno su cui vertono tutte le trattative.

Netflix ha preso a cuore l’attrice, infatti la ritroviamo protagonista di altre due celebri produzioni del colosso dello streaming mondiale: Elite e Toy Boy.

Maria Pedraza. Una carriera che sta spiccando il volo

La Casa di Carta ha portato non solo il successo nella vita di Maria Pedraza ma anche l’amore. Galeotto fu il set. La ragazza ha conosciuto, infatti, durante la lavorazione della prima stagione, Jaime Lorente, interprete del rapinatore Denver.

Nella serie il giovane ha una storia molto passionale con il personaggio di Mónica Gaztambide. Nella vita reale il suo cuore è solo per Maria. Entrambi sono molto gelosi della loro vita privata. Non pubblicano affatto scatti che li ritraggono insieme sui loro canali social. Solo qualche settimana fa Maria Pedraza si è lasciata sfuggire un post che mostra Jaime da solo, in bianco e nero.

E proprio sulle stesse tonalià è l’ultima foto mostrata dall’attrice. Un contesto metropolitano e la sua silhouette evidente spicca in un gioco di chiaro-scuri. Un letto sfatto in primo piano e la linea delle sue forme perfette, le rotondità morbide di una donna meravigliosa che si affaccia verso un nuovo anno, un nuovo mondo. Chissà quante novità l’attenderanno.