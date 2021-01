Netflix, boom dello streaming: ma quali sono le serie tv più viste del 2020?

Boom dello streaming nel 2020. Con la pandemia, soprattutto nel periodo del lockdown, in Italia Netflix è stata la piattaforma che ha riscosso più successo.

Il periodo legato al lockdown ha sicuramente incentivato le persone ad abbonarsi a tutte quelle piattaforme che permettevano di passare il proprio tempo senza annoiarsi. In Italia Netflix è stata sicuramente la piattaforma che ha riscosso più successo, ma non solo… In Italia c’è stato un vero e proprio boom delle condivisioni degli abbonamenti digitali. Amazon con la propria piattaforma Prime Video ha spinto alla nascita di altre piattaforme, tra cui Apple+, Disney+ ed ultima in ordine temporale Discovery+.

QUALE SARA’ STATA LA SERIE PIU’ VISTA DAGLI UTENTI DI NETFLIX?

La serie più vista del 2020 è senza dubbio la casa di carta 4. La serie tv con protagonista il Professore, Lisbona, Tokio, Rio ecc. ha riscosso tantissimo successo tra il pubblico di Netflix. Sono state infatti 65 milioni le visualizzazioni. Numeri altissimi quindi per la serie tv spagnola. Intanto la produzione è alle prese con quinta stagione che dovrebbe uscire nella prima metà del 2021.

Un’altra serie che ha incollato milioni di italiani davanti la tv è sicuramente Emily in Paris che è stata una delle serie Netflix più viste di quest’anno. La serie racconta di una giovane ragazza di Chicago, Emily, che si trasferisce a Parigi per lavorare nel marketing di un’agenzia di comunicazione vecchio stampo che si occupa di luxury brand. Dal momento in cui mette piede nella capitale parigina, le capitano una serie di eventi che le faranno vivere momenti ed esperienze indimenticabili.

Un’altra serie tv che ha raggiunto numeri da capogiro è la quinta stagione di Lucifer. Con 38 milioni di visualizzazione nel 2020 raccoglie un ottimo piazzamento. La serie tv fonde diversi generi, urban fantasy, poliziesco e commedia drammatica e costituisce la trasposizione televisiva del fumetto omonimo, con protagonista il personaggio di Lucifer, che abbandona il regno e il suo ruolo di signore degli Inferi e si trasferisce a Los Angeles dove apre un night club di nome “Lux”.

Non solo serie tv, ma sono tantissimi i docu-film che hanno avuto successo in questo 2020. Il più visto è Tiger King, che ha raggiunto 64 milioni di visualizzazioni. La storia di Tiger King racconta di un allevatore di tigri e felini più kitsch e perverso d’America.