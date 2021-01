Pandemia Covid19. Cosa cambierà in Italia dal 7 gennaio in poi

Pandemia Covid19. Sta per finire l’alternanza di giornate rosse e arancioni su tutto il territorio nazionale durante il periodo di festa. Cosa cambierà

Il DPCM attualemte in vigore scadrà il prossimo 15 gennaio. A questo è stato inglobato nel frattempo il decreto legge vigente per le festività natalizie con l’alternanza di giorni a zona rossa e arancione che hanno coinvolto tutto il territorio nazionale.

Cosa accadrà, dunque, nei prossimi giorni? Quali sono le novità a cui gli italiani devono tener fede per cercare di contenere il propagarsi della pandemia in corso? Il governo sta studiando delle manovre che saranno prese in esame dai capidelegazione e che potranno essere attive dal prossimo 7 gennaio quando le zone gialle saranno di nuovo attive.

L’attuazione di tali interventi sarà decisa dall’osservazione dell’andamento dei dati in Italia a seguito del periodo di shopping natalizio avuto dal 6 al 23 dicembre e dall’esodo verso Sud per le festività. Non si conosce ancora l’effetto che hanno avuto i ricongiungimenti tra parenti e amici, tuttavia gli esperti prevedono una nuova “fiammata” di contagi almeno per un’altra settimana, passata la quale potremmo verificare gli effetti concreti delle restrizioni delle feste.

Pandemia Covid19. Due novità importanti dopo le festività

Le novità prese in esame al momento sono essenzialmente due. La prima riguarda la modifica dei criteri per l’indice l’Rt: zone arancioni e rosse regionali saranno stabilite anche con dati meno emergenziali. Ad esempio, in questo momento la zona arancione scatta da un Rt pari a 1,25, quella rossa da 1,5. Potrebbero scendere a 1 e 1,25 .

La seconda, invece, riguarda l’istituzione di zone rosse nei weekend, nei giorni festivi e prefestivi in tutta Italia. Bar, ristoranti, negozi, centri commerciali chiusi e divieto di movimenti non urgenti o necessari. Limitazioni anche negli spostamenti tra comuni e regioni.

I due interventi procederebbero di pari passo, facendo finire immediatamente in zona arancione tre Regioni (Calabria Liguria e Veneto), secondo gli ultimi dati raccolti. Altre scricchiolerebbero avento un indice Rt che supera di poco il valore di 1 (Basilicata, Lombardia e Puglia). Altre ancora, poco sotto Rt 1, potrebbero avviarsi sulla stessa china (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche). In mezza Italia, dunque, sarebbero fermi dunque moltissimi esercizi commerciali e ci sarebbero forti limitazioni di spostamenti.