Il concorrente del GF Vip, Pierpaolo Pretelli, insorge dopo le parole fuori posto della madre, poco dopo l’intervento del fratello.

Nella scorsa puntata del GF Vip sono stante molteplici le novità. Una delle più eclatanti ha riguardato proprio l’ex velino ed inquilino della casa Pierpaolo Pretelli. In collegamento con la madre, Pierpaolo si sarebbe estremamente risentito in seguito ad alcune parole fuori posto pronunciate dalla donna, salutandola con un glaciale “ciao mamma” e mettendo in dubbio la natura delle sue intenzioni. Eppure, secondo l’opinione di altre persone, tra cui quella del fratello Giulio Pretelli, si sarebbe trattata di una semplice dimostrazione d’affetto.

Pierpaolo Pretelli: il motivo della reazione e l’intervento del fratello

Al centro della polemica familiare vi sarebbe il calo di attenzioni nei confronti dello stesso Pierpaolo. Infatti, nella videocall in diretta, la madre avrebbe voluto mettere il guarda il figlio spronandolo ad essere se stesso e a non perdere quest’occasione tanto desiderata. “Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali“: queste sarebbero state le incriminate parole della donna.

Una reazione assurda, secondo Giulio, quella del fratello attualmente nella casa. D’altronde pare proprio che l’intenzione della madre fosse soltanto quella di far uscire Pierpaolo da un loop di azioni probabilmente e secondo il suo punto di vista inconcludenti, che forse potrebbero essere lontane da appartenergli realmente. In seguito Giulio ha poi voluto precisare il concetto, utilizzando un post sul suo profilo Instagram. Si è prontamente scagliato contro l’onda di critiche dei fan di Pierpaolo verso l’azione della madre, Margherita.

“Voleva semplicemente dire a Pierpaolo di divertirsi al 100%, mostrando tutti i suoi lati: da quelli ironici a quelli da showman e perché no anche quelli sentimentali. È ovvio che la famiglia è felice se anche lui lo è. Voleva essere uno sprono da madre”. Nonostante queste parole però l’opinione del concorrente e dei suoi telespettatori resta differente.