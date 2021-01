Il principe Harry ha tradito Meghan Markle? Spunta fuori il nome dell’amante

Sembra che il tradimento sia successo solo all’inizio della relazione tra Harry e Meghan. La notizia arriva dalla biografa reale

I tabloid britannici hanno lanciato la notizia un anno fa e sono letteralmente impazziti per il presunto tradimento del principe, ma la conferma di una presunta relazione con un’altra donna arriva anche da Angela Levin, la biografa reale di corte nella biografia “Harry: Conversations with the Prince”.

Nuova bomba sui Duchi di Sussex, ancora una volta al centro del gossip dopo l’annuncio di un possibile ritorno alla corte di sua maestà a fine del 2021, un ripensamento che sta facendo molto discutere e ha creato non pochi mormorii.

Proprio in questo momento quindi è riemersa anche una notizia che vede coinvolto il principe Harry all’inizio della relazione con Meghan, che sarebbe stata tradita diversi mesi dal compagno che aveva deciso deliberatamente di condurre una doppia vita con una modella di Burberry.

Chi è Sarah Ann Macklin, volto di Burberry

Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono uniti in matrimonio il 19 maggio 2018, organizzando una celebrazione trasmessa in mondo visione presso la Chiesa di San Giorgio, all’interno del Castello di Windsor. Le nozze sono state l’occasione per mettere in mostra un altro tipo di matrimonio, quello possibile tra una comune mortale e un reale di sangue blu, catturando l’attenzione e la curiosità di tutti i media del mondo.

La storia tra Meghan ed Harry, nonostante i numerosi gossip, ha comunque sempre dato l’impressione di essere una vera fiaba moderna. La conoscenza tra la bellissima modella è iniziata già nel 2016 come conferma Angela Levin:

“Chi conosceva bene Sarah Ann Macklin, tuttavia, sosteneva che col nipote di Elisabetta II non c’era niente di serio. Sono usciti un paio di volte e lei è lusingata dalle sue attenzioni. Tutto qua”. Pare quindi che in ogni caso, alla fine Meghan Markle sia riuscita a conquistare Harry, e l’ufficialità della loro relazione ha messo in ombra Sarah.